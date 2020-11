ELEIÇÕES 2020 Câmara de Vereadores terá 52% de renovação em 2021 Dos 17 vereadores atuais, nove não voltam ao Legislativo a partir do próximo ano

21 NOV 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

Dos 17 vereadores atuais, nove não voltam ao Legislativo de Três Lagoas a partir de 2021. Oito não conseguiram a reeleição, e um saiu candidato a prefeito. Não foram reeleitos: Gilmar Garcia Tosta (PSB), Antônio Rialino (MDB), Celso Yamaguti (PSDB), Luiz Akira (PSDB), Ivanildo Teixeira (DEM), Flodoaldo Moreno (Solidariedade), Isabel Cristina (Solidariedade), e Wellington Ricardo, o Cascão (PSDB). O vereador Renée Venâncio (PL) saiu candidato a prefeito nas eleições deste ano.

Foram reeleitos: Adriano César Rodrigues (DEM), Vagner Tenório, o Silverado (PSDB), Antônio Luiz Empeke Junior, o Tonhão (MDB), Davis Martineli (DEM), André Bittencourt (PSDB), Marcus Bazé (DEM), Sirlene dos Santos Pereira (PSDB), Jorge Aparecido Queiroz, o Jorginho do Gás (PSDB) e Marisa Rocha (MDB).

Os novatos são: Cassiano Maia (PSDB), Paulo Verón da Motta (Solidariedade), Evalda Reis (MDB), Issam Fares Júnior (Podemos), Breno Cesár (PDT), Charlene Bortoleto (PDB), Sayuri Baez (Republicanos), e Eduardo de Brito Leal (Solidariedade).

SUPLENTES

Os primeiros suplentes são: do MDB, Antônio Rialino, do PSDB, Celso Yamagut, do PDT, Mário Grespan, do DEM, Ivanildo Teixeira, do Solidariedade, Flodoaldo Moreno, do Podemos, Kebinho, e do Republicanos, Sandra Lata.

Votação

Cassiano-2.167,Paulo Verón - 1.305, Sargento Rodrigues - 1.149, Evalda - 1.048, Silverado 1.048, Tonhão - 1.036, Davis Martinelli -860, André Bittencourt- 840, Marcus Bazé – 822, Sirlene - 794, Jorginho do Gás - 748, Marisa Rocha – 709, Issam Fares Jr - 651, Professor Breno – 606, Charlene Bortoleto-602, Sayuri Baez - 596 e Britão do Povão - 472 votos.