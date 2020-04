EFEITO COVID-19 Camelódromo funciona com 30% dos boxes abertos Capacidade do Shopping Popular foi limitada a 15 pessoas simultaneamente

28 ABR 2020 - 12h:09 Por Ana Cristina Santos

Com medidas de segurança, o shopping popular de Três Lagoas voltou a funcionar nesta segunda-feira (27). O funcionamento, no entanto, está restrito a 30% do total de lojas existentes no local.

Antes de entrar no shopping popular, o cliente tem que passar as solas dos sapatos em um pano com solução de água sanitária para assepsia dos calçados, depois passar álcool em gel nas mãos, e verificar se está com febre.

As medidas estão no Plano de Contingência e Contenção de Riscos, e no Parecer Técnico expedido pela Vigilância Sanitária para autorização do funcionamento.

A presidente da associação do Shopping Popular, Alessandra Madia, disse que uma nova proposta será apresentada ao município solicitando a abertura de todos os boxes, conforme anseio da maioria dos comerciantes.

Para evitar aglomeração, os lojistas se organizaram em três grupos de modo a alternar o funcionamento dos boxes na proporção de um em cada três dias, intercalando sempre duas lojas sem funcionar.

A capacidade do Shopping Popular foi limitada a 15 pessoas simultaneamente, excluindo-se dessa contagem os lojistas.