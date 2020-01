FLAGRANTE Câmeras de segurança flagram homem furtando bicicleta Furto aconteceu no centro de Três Lagoas nesta sexta-feira

4 JAN 2020 - 16h:17 Por Alfredo Neto

Câmeras de segurança registraram o furto de uma bicicleta, no início da tarde desta sexta-feira (3) no cruzamento das ruas Bruno Garcia, com a Oscar Guimarães, no centro de Três Lagoas.

A bicicleta Poty(Cairu) de cor roxa, estava trancada com corrente e cadeado em uma placa de sinalização, a bicicleta pertence a uma mulher que estava no primeiro dia de trabalho em uma loja do centro.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na Primeira Delegacia de Polícia Civil e as imagens estão em poder da polícia. Qualquer informação que possa ajudar na elucidação do furto, pode ser feita para a Polícia Militar no telefone 190.

Assista o vídeo do furto.

https://www.facebook.com/312491575540362/posts/2462185230570975/