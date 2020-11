PROMOÇÃO ‘Caminhão’ começa os sorteios este mês Prêmios vão de móveis a eletrodomésticos e celulares

8 NOV 2020 - 09h:00 Por Redação

A promoção “Caminhão de Prêmios”, que mobiliza todos os veículos do Grupo RCN de Comunicação de Três Lagoas no maior festival de sorteios que já foi realizado, vai conhecer o primeiro grande premiado no dia 21 de novembro, data da realização do primeiro sorteio. Ao todo, durante cinco meses, serão realizados mais de 50 sorteios de eletrodomésticos, móveis, celulares, tablets, entre outros.

Serão cinco grandes sorteios realizados em locais públicos. No último deles, previsto para o dia 23 de março do ano que vem, o sorteado levará um conjunto completo de prêmios capaz de lotar um caminhão, será o “caminhão de prêmios”, entre gue a um único ganhador. Até lá, no entanto, serão mais de 50 sorteios ao longo da semana, em todos os veículos do grupo RCN, além de outros quatro de grande porte, realizados em praça pública.

Como patrticipar

Podem participar todos os que fizerem compras nas lojas que participam da promoção. A lista estará sendo divulgada pelos veículos do Grupo RCN e não há valor mínimo para se inscrever, podendo participar com qualquer cupom fiscal de qualquer valor.

O interessado deverá fotografar o cupom fiscal da compra na loja participante e encaminhar a foto pelo aplicativo Wathsapp para o número (67) 3509 7500, acompanhada da hashtag #CaminhãodePrêmios. A partir daí deverá esperar por um link que lhe será enviado. Bastará acessar o link e preencher as informações solicitadas para concluir o cadastro e garantir sua participação nos sorteios. Quanto antes inscrever-se e quanto mais cupons enviar, mais chances terá e vencer.

Os sorteios

Os grandes sorteios em praça pública, quando serão entregues também vales compra no valor de R$ 500, já têm data definida. O primeiro deles será realizado em 21 de novembro, seguindo-se outros nos dias 12 de dezembro deste ano e 16 de janeiro e 20 de fevereiro do ano que vem. O grande sorteio final, também realizado em praça pública com outras atrações como uma grande carreata com todos os prêmios a serem entregues, será realizado no dia 20 de março de 2021.