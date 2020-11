CHANCE ‘Caminhão de Prêmios’ realiza sorteio em todos os programas Prêmios ipara ouvintes nos programas das rádios Cultura e Band e na TVC. Grand

14 NOV 2020 - 07h:00 Por Da redação

Apromoção “Caminhão de Prêmios” está ampliando os sorteios e da a oportunidade de participação dos ouvintes e telespectadores dos programas do Grupo RCN de Comunicação. Os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes continuam concorrendo com seus cupons fiscais aos prêmios do caminhão e ao sorteio de prêmios maiores dos vales compras no valor de R$ 500.

Basta para isso que encaminhe uma foto do cupom pelo aplicativo wathsapp para o número 3509-7500 e preencha o cadastro que será encaminhado em seguida. São cinco grandes sorteios, sendo o principal deles em março do ano que vem quando o escolhido vai levar para a casa uma carga completa de móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos do “Caminhão de Prêmios”.

Enquanto isso, como parte da mesma promoção, os ouvintes e telespectadores que acompanham os programas da Cultura FM, Band FM e da TVC HD Canal 13, também podem concorrer a prêmios individuais. Ventiladores, panelas de pressão e pipoqueiras, serão sorteados. É só enviar para o telefone 3509-7500 uma nota de aúdio, no caso das rádios, ou uma selfie com imagem do programa ao fundo quando for programa de TV, o cadastro para participar do mesmo sorteio. Serão, ao longo da promoção, mais de 50 sorteio desta modalidade. “São tantos prêmios que não couberam todos no caminhão. Por isso uma parte deles está sendo sorteada durante os programas”, revela o Coordenador Artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes. Os sorteios individuais serão realizados diariamente em diferentes programas das emissoras do grupo RCN.