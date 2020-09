FEDOR Caminhão derrama produto causando mau cheiro e acidentes Pista escorregadia causou acidente envolvendo 7 pessoas

8 SET 2020 - 20h:11 Por Alfredo Neto

Um caminhão não identificado acabou derramando um produto pegajoso e mau cheiroso e consequentemente deixando sete pessoas feridas na noite desta terça-feira (8) na avenida Ranulpho Marques Leal, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

O produto com um cheiro insuportável ficou espalhado por toda avenida Ranulpho Marques Leal, até a rodovia BR 262. O produto que lembra liquido utilizado no transporte de caminhões de curtume ficou mais concentrado do trecho entre a sede da Polícia Federal e o monumento do Cristo (avenida Capitão Olynto Mancini).

Informações dos militares do Corpo de Bombeiros, cerca de 7 pessoas se envolveram em acidentes no local devido a pista estar muito escorregadia. Das sete apenas uma precisou apresentava uma suspeita de fratura em um dos pés, a vítima uma senhora de 60 anos foi levada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

As outras vítimas foram levadas para a UPA com escoriações por carros de populares e ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que deu apoio no resgate, uma das vítimas recusou atendimento e foi embora por meios próprios com escoriações.

A avenida que é um trecho urbano da rodovia BR 262, alça de acesso para a BR 158 interligando a ligação Sul-Norte, permrnecu fechada para a limpeza da via.