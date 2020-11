PRêMIOS 'Caminhão' faz primeiro grande sorteio dia 27, na Black Friday O Caminhão de Prêmios vai realizar mais de 50 sorteios até março de 2021

22 NOV 2020 - 16h:00 Por Redação

O primeiro grande sorteio da Promoção Caminhão de Prêmios será realizado no dia 27 de novembro, na frente da sede do Grupo RCN de Comunicação. A data foi alterada para coincidir com a sexta-feira correspondente à promoção conhecida como “Black Friday”. Antes do sorteio previsto para as 12 horas, será realizada uma grande carreata com a participação das mais de 30 lojas participantes da promoção.

O Caminhão de Prêmios vai realizar mais de 50 sorteios até março de 2021, parte deles com prêmios individuais nos programas das rádios e da TV do Grupo RCN. Mas os cinco sorteios maiores, envolvendo um conjunto de prêmios formados por móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, serão realizados mensalmente até março do ano que vem.

Para participar o interessado deve encaminhar a foto do cupom fiscal de uma compra de qualquer valor pelo aplicativo WhatsApp com a hashtag, #CaminhaoDePrêmios, para o número 67 3509 7500 e responder ao questionário que será encaminhado em seguida. As lojas participantes receberam um totem com um dispositivo de álcool em gel para higienização das mãos para ser colocado na entrada dos estabelecimentos e informações de como participar da promoção.

Para participar dos sorteios de prêmios individuais, basta acompanhar a programa-ção dos veículos do Grupo RCN e seguir a orientação do apresentador.

Sortudos

A promoção já começou a distribuir prêmios para os ouvintes e telespectadores sortudos. São eles:

Eva Rodrigues de Paula - Pipoqueira

Janaina Gomes da Silva - Sanduicheira

Alessandra Jorginho dos Santos - Liquidificador

Beatriz Chacra - Ventilador

Marlúcia da Vila Alegre - Liquidificador.