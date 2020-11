CAMINHÃO DE PRêMIOS Caminhão mobiliza cidade e 6 sortudos ganham prêmios 'Caminhão de Prêmios’ terá cinco sorteios e o último será em março de 2021

28 NOV 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

Seis moradores foram os primeiros sortudos na promoção Caminhão de Prêmios, lançada em novembro pelo Grupo RCN de Comunicação. A ação, que está mobilizando Três Lagoas, segue até março de 2021.

Neste primeiro sorteio, foram entregues uma geladeira, uma bicicleta, um liquidificador, uma sanduicheira, ventilador e um vale-compra no valor de R$ 500.

Os sortudos foram:

Luciene Souza, que ganhou uma bicicleta. Ela comprou na loja KK Variedades. A Silvia faturou um liquidificador e depositou cupom na Mercenova. Uma sanduicheira foi o terceiro prêmio sorteado e o ganhador foi o Natan, que comprou nas Óticas Especializadas. A Ester, comprou na Mercenova e foi a quarta sortuda, queganhou um ventilador. Um vale-compras no valor de R$ 500 foi sorteado e quem ganhou foi a Ana Gabi. A sortuda depositou cupom no Atacadão do Sorvete. A grande sortuda, Neuza, foi premiada com uma Geladeira e fez compras nas Óticas Especializadas.

SORTEIOS

Serão, ao todo, cinco sorteios entre novembro e março do ano que vem. O primeiro deles ocorreu ontem após uma mega carreata, que teve como ponto de concentração o Grupo RCN de Comunicação e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Extensas filas de carros e motos se formaram na carreata que agitou o Centro de Três Lagoas em um dia especial para o varejo: a Black

Friday.

O próximo sorteio será em 19 de dezembro.

CAMINHÃO

O sorteio mais aguardado será em março de 2021 quando o escolhido vai levar para a casa uma carga completa de móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos do “Caminhão de Prêmios”. Enquanto isso, como parte da mesma promoção, quem comprar nas lojas participantes também concorre concorrer a prêmios individuais. Serão, ao longo da promoção, mais de 50 sorteios. “São tantos prêmios que não couberam todos no caminhão”, revela o Coordenador Artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes. Entre os prêmios estão: cama, geladeira, TV, ar-condicionado, video game, sofá, armário, micro-ondas, fogão, jogo de mesa e cadeira, liquidificador, tablet, celular, batedeira, video game, ventilador, micro system, bicicleta e armário.