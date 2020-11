TRAGÉDIA Caminhoneiro morre carbonizado em acidente na BR-262 A vítima ficou presa nas ferragens e não conseguiu se salvar

13 NOV 2020 - 08h:20 Por Israel Espíndola

Um homem morreu carbonizado no acidente envolvendo duas carretas nesta madrugada. O acidente aconteceu por volta das 3h35 desta sexta-feira (13), no km 114 da BR-262, em Água Clara.

Segundo as informações do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu duas carretas que transportam eucalipto, o motorista que colidiu na traseira do veículo ficou preso às ferragens e teve queimaduras severas, não resistindo e morreu no local.

A rodovia ficou interditada até as 6h da manhã, o trafego segue fluindo apenas por meia pista. A Polícia Rodoviária Federal está no local.