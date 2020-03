COVID-19 Caminhoneiros recebem kits de higiene e dicas de prevenção em Três Lagoas Mobilização é para o combate ao novo coronavírus e ocorre na BR-262

31 MAR 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

O setor de transportes não parou no período de quarentena e os caminhoneiros enfrentam desafios pelas estradas. Ainda correm riscos, já que muitos postos estão fechados nas rodovias e poucos lugares oferecem álcool em gel para a higienização. Como forma de prevenção, o Sest-Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) realiza uma mobilização em Três Lagoas com o objetivo de orientar e dar dicas de à categoria.

A ação ocorre no posto fiscal da Agência Fazendária, na BR-262, na saída para São Paulo. Os caminhoneiros ainda recebem um kit com itens de higiene. O Ronivaldo Garcia trabalha há mais de 20 anos e participou da mobilização. Ele transporta grãos e defensivos agrícolas de Mato Grosso do Sul para São Paulo. “É importante esse tipo de ação porque viajamos muito, por diversos estados, e a preocupação com a transmissão do novo coronavírus é constante. Temos família e podemos acabar transmitindo”, pontuou.

O diretor do Sest-Senat em Três lagoas, Roberto Corrêa, explica que a categoria precisa de apoio e atenção. Ele ressalta que o setor de logística e transporte é considerado um dos serviços essenciais e não parou no período em que o país vivencia o distanciamento social.

Confira a reportagem: