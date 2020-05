CAMPANHA Caminhoneiros em Três Lagoas começam a receber doses da vacina contra a gripe Profissionais estão expostos à doença e desempenham serviço essencial durante a pandemia de coronavírus

12 MAI 2020 - 08h:03 Por Kelly Martins

A vacinação de caminhoneiros e motoristas profissionais contra a gripe Influenza começa nesta terça-feira (12), em Três Lagoas. A campanha pretende imunizar entre 5 mil e até 10 mil pessoas que integram essa categoria, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação é realizada no posto fiscal de Jupiá, monitorada pela Agência Fazendária, na BR-262, saída para São Paulo.

A ação seguirá no local até quinta-feira (14). Essa é a terceira fase da campanha e os caminhoneiros foram incluídos por estarem expostos à doença e ainda por desempenham um serviço essencial durante a pandemia de coronavírus. Na primeira fase da campanha, em Três Lagoas, que começou em 23 de março, foram vacinados idosos e profissionais de saúde. Na segunda, os doentes crônicos.

A campanha que inicia nesta terça é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sest/Senat (Serviço Social do Transporte), Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal).

Além da ação na barreira que visa imunizar profissionais em trânsito, a secretaria, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Três Lagoas e Região, estão indo nas empresas do Município para a vacinação dos profissionais residentes em Três Lagoas e que prestam serviço para a indústria e comércio local.

Cronograma

Para a eficiência das estratégias de imunização da população de Três Lagoas contra a Gripe Influenza A, foi elaborado um cronograma para evitar aglomeração de pessoas. No dia 16 (sábado), mais um drive-thru será realizado para imunizar as gestantes, puérperas, professores e pessoas entre 55 e 59 anos de idade. O drive-thru ficará no Parque de Exposições, estacionamento do Shopping Três Lagoas e em frente ao Exército, das 7h às 10h.

Já o “Dia D”, dia de mobilização contra a Gripe Influenza será realizado nas unidades de saúde do município, no dia 23 de maio. Para este dia, o público alvo serão as crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, além de portadores de deficiência.

Estimativas

O setor de Imunização possui a estimativa populacional dos grupos prioritários: crianças 9.020; gestantes 1.427; trabalhadores da Saúde 3.153; puérperas 234; adultos de 55 a 59 anos 4.405; idosos (de 60 anos em diante) 10.406; doentes crônicos 5.913; e pessoas com deficiência 1.800.