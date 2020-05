IMUNIZAÇÃO Campanha contra Influenza ganha reforço com doação de 40 mil doses de vacina Na lista, Instituto Butantan destina 40 mil doses de vacina contra Influenza à Três Lagoas

4 MAI 2020

A campanha de vacinação contra gripe Influenza em Três Lagoas ganha reforço. O município vai receber do Instituto Butantan a doação de 40 mil doses da vacina. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou ainda que está concluindo a execução estratégica da imunização com esse lote.

No ano passado, o instituto repassou 50 mil doses à Três Lagoas. Na ocasião, as vacinas foram destinadas à população em geral, ou seja, às pessoas que não fazem parte de nenhum dos grupos prioritários. Até o momento, a pasta não soube precisar se essas 40 mil doses também terão essa finalidade. A assessoria de imprensa da secretaria informou que o plano estratégico de imunização deste lote deve ser concluído ainda nesta segunda-feira (4).

Em nota, a pasta diz que o montante ainda será buscado pela secretaira e que "já está preparando um plano de ação para quando as vacinas chegarem ao município".

Vale lembrar que a vacina imuniza contra dois tipos do vírus Influenza A, o H1N1 e H3N2, e também contra o vírus Influenza B. Ela não protege contra o novo coronavírus.

O Instituto Butantan é o fabricante da vacina no Brasil e fornecedor do Ministério da Saúde. Após a primeira doação, que aconteceu no ano passado, o município entrou na lista do Instituto para os próximos anos.

ETAPA ATUAL

Três Lagoas já realizou a primeira etapa da vacinação e agora está atendendo ao segundo grupo de risco, os doentes crônicos. As doses da vacina para essa etapa em execução, assim como a anterior, foram enviadas diretamente pelo Governo Federal, e estão disponíveis nas Unidades de Saúde do Município.