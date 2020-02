IMUNIZAÇÃO Campanha contra o sarampo começa na segunda em Três Lagoas Doses da vacina já estão disponíveis em todos os postos de saúde, na cidade

7 FEV 2020 - 08h:01 Por Kelly Martins

Na próxima segunda-feira (10), vai começar a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação seguirá até o dia 13 de março, com objetivo de imunizar crianças e adolescentes com idades entre 5 e 19 anos.

Para se obter a imunização, a pessoa precisa receber duas doses da vacina Tríplice Viral (TV), que imuniza contra o sarampo, caxumba e rubéola. Por isso, quem nunca tomou a vacina deve receber a primeira dose agora e agendar uma segunda dose, dentro de 30 dias, como orientam os profissionais da Saúde.

A vacina contra sarampo está disponível em 16 postos de saúde, nos bairros de Três Lagoas. Para fortalecer ainda mais a campanha contra a doença, o Ministério da Saúde estabeleceu também o dia 15 de fevereiro (sábado), como o Dia “D” de Mobilização Nacional.

Nesta data, todos os postos de saúde dos bairros estarão abertos das 8h às 17h, com a finalidade específica de vacinação contra o sarampo. É importante que as pessoas levem a carteira de vacina. Também está prevista uma segunda fase da campanha, no segundo semestre de 2020, para imunizar as pessoas de 30 a 59 anos de idade, que não tenham sido ainda vacinadas contra o sarampo.

HPV

Juntamente com a campanha nacional contra o sarampo, incluindo o Dia “D”, meninos e meninas estarão também sendo vacinados contra o HPV (sigla em inglês do Papilomavírus Humano), que é uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST

O HPV causa infecções na pele ou mucosas (orais, genitais ou anais) tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas no ânus ou nos órgãos sexuais. A vacina está disponível em todos os postinhos, também é ministrada em duas doses e devem ser imunizados, uma vez na vida, meninas de 9 a 14 anos, e os meninos, de 11 a 14 anos de idade.