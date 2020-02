CATÓLICA Campanha da Fraternidade começa na quarta-feira de Cinzas com missas em Três Lagoas Tema deste ano será 'Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso'

26 FEV 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A Igreja Católica lança nesta quarta-feira de Cinzas a Campanha da Fraternidade. O tema deste ano será “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.

A ideia, segundo o bispo diocesano de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, é fazer uma reflexão sobre o sentido da vida. E pregar a necessidade de um cuidado maior com as pessoas, seja na família, no bairro ou na sociedade, em geral.

Nesta quarta-feira de Cinzas todas as igrejas de Três Lagoas terão missa às 19h. Na catedral, a celebração religiosa será presidida pelo bispo.

A Campanha da Fraternidade é coordenada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, durante a Quaresma.

No ano passado, o tema foi Fraternidade e Políticas Públicas e gerou até um pedido do papa Francisco para que os políticos trabalhem pelo povo.

Depois da Quaresma, a Campanha continua, por meio das inciativas adotadas em comunidade.

"Ela faz parte da preparação para Páscoa e os temas escolhidos são levados para reflexão nas igrejas e nas comunidades", comenta.