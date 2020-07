AQUECENDO CORAÇÕES Campanha de doação entrega mais de 1.500 peças de roupa

12 JUL 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Ainda era maio e a previsão já avisava que 2020 seria um ano de frio. No outono, os termômetros chegaram a 5ºC em plena Três Lagoas – cidade de calor nas quatro estações do ano. E era preciso fazer algo! E então o Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Daterra Imóveis, a Lavanderia Lava&Leva, Ordem Demolay, Rotaract e com o Rotary Cidade das Águas, lançou a campanha Aquecendo Corações, para arrecadar agasalhos e cobertores antes que o inverno chegasse.

Foram quase dois meses de campanha, drive-thrus, ações de prevenção da Covid-19. A Daterra Imóveis, a Lavanderia Lava&Leva e o Grupo RCN pontos fixos de arrecadação e a campanha disponibilizou um telefone para recolher de doações. Pessoas em isolamento social, ou que não pudessem levar suas doações aos pontos de entrega, podiam ligar no telefone (67) 99251 7511.

TUDO QUE É BOM...

Dura pouco! E desta vez não foi diferente. Mas a campanha Aquecendo Corações encerrou enchendo o coração de todos os envolvidos com muita gratidão. Foram pacotes e mais pacotes de agasalhos doados.

Para se ter uma noção da dimensão da campanha, foram arrecadados mais de 1.500 peças entregues à Casa da Sopa (foto ao lado) e no assentamento urbano nas proximidades da Rua Yamaguti Kankit. A cobertura completa de todas as arrecadações e doações está no canal TVC HD Canal 13.1, no YouTube.

PROCESSO

Devido à pandemia da Covid-19, o movimento de arrecadações precisou de muita cautela. Para o recebimento das doações, todo ponto de recebimento adotou instalaram medidas de prevenção específicas; e antes entrega, as peças foram para a lavanderia Lava&Leva. Esperamos ter aquecido o coração de muita gente!