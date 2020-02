BORA?! Campanha de incentivo à busca por crescimento começa a ouvir empresários Uma das propostas é mostrar que empresas buscam meios de se conectar e se atualizar, ouvindo sugestões e propondo inovação

29 FEV 2020 - 09h:12 Por Valdecir Cremon

Reverter condições desfavoráveis do cenário econômico e alcançar índices positivos de crescimento por meio da reengenharia da comunicação, em busca de novas oportunidades do mercado. Esta é uma das propostas do Grupo RCN de Comunicação com uma campanha de otimismo: Bora!? O público que acompanha o desenvolvimento da proposta já se acostumou à “convocação” embutida no tema. “Bora crescer?”, por exemplo.

O diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, disse que a proposta é incentivar empresários e o público em geral a aproveitarem “um novo momento” da economia nacional, que apresenta números positivos em diversos setores. “A ideia é afugentar o pessimismo que tomou conta de grande parte das pessoas, nos últimos anos, e promover mais o positivismo. Só assim, com ânimo e disposição, será possível aproveitar uma chance a mais de crescer”, disse.

O “contágio” da campanha é buscado de diversas maneiras, com peças de divulgação em emissoras de rádio, pelo Jornal do Povo, na TVC - HD e no portal JPNews, além de todas as redes sociais do Grupo RCN. Estêvão classifica a divulgação da proposta como um “transbordamento”.

Até maio, empresários e formadores de opinião serrão entrevistados para falar das suas maneiras de buscar o desenvolvimento.

Na primeira semana, os entrevistados foram os empresários Fábio Renan, da Lanchonete Bom Sabor, e Márcio Viegas, da Escola de Inglês Influx.

O QUE SIGNIFICA

Para Fábio Renan, “Bora” é melhorar a qualidade da alimentação de cada pessoa, em busca de bem-estar e de saúde. O empresário destaca que é importante inovar para garantir o bom nível de clientes. “Bora comer bem, em busca de saúde melhor, como por exemplo, consumindo suco natural”, disse.

A empresa dele possui cardápio variado de opções para alimentação “fora de casa” e com uma novidade. “A Bom Sabor entrega encomendas de todos os itens do cardápio delivery, com pedidos feitos por meio de aplicativos como o Ifood e Ai que fome”, anunciou.

A lanchonete fica na praça senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas.

“Bora inovar. Bora se conectar. Bora aprender inglês. Bora fazer parcerias e bora tomar as melhores decisões”, disse Márcio Viegas. Para o empresário, a conexão com setores que igualmente buscam o desenvolvimento.

“Bora tomar decisões acertadas em busca do nosso futuro, assumindo as rédeas dos negócios e da nossa vida em geral”, afirmou.

A Influx é uma escola inovadora, com avançado modelo de ensino de inglês, reconhecido em dezenas de países.

No andamento da campanha, empresários de outros setores serão ouvidos para disparo de mensagens de incentivo ao desenvolvimento. Na sequência, trabalhadores em geral e autoridades terão vez de se unir a uma campanha de incentivo.

Toda a campanha foi desenvolvida pelas áreas de marketing, comercial e jornalismo do Grupo RCN de Comunicação.