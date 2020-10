TRêS LAGOAS Campanha de Multivacinação chega à Zona Rural Campanha terá início no Pontal do Faia e Fazenda União

1 OUT 2020 - 16h:00 Por Da redação

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas estarão percorrendo a zona rural, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 02 de outubro, para início da Campanha de Multivacinação de 2020, ou seja, uma campanha de atualização do Cartão de Vacinas de todas as pessoas que residem no campo. Esta campanha terá início no Pontal do Faia-Fazenda União, logo pela manhã, das 8h às 11h. Confira abaixo os locais e horários da vacinação na zona rural.

Estarão sendo disponibilizadas: doses de vacina contra o Sarampo e Poliomielite para crianças de um (01) ano a menores de cinco (05) anos; para adolescentes e adultos estarão disponíveis as vacinas contra Hepatite B, Febre Amarela, Tétano e Tríplice Viral, que imuniza as pessoas contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola; meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos deverão ser vacinados contra HPV e Meningite, que deve ser aplicada em meninos e meninas da faixa etária de 11 a 12 anos; para todos os adultos, homens e mulheres, estarão disponíveis as vacinas contra Tétano, Gripe e Hepatite B; e, para todos, já a partir dos 06 meses de idade, estará também disponível a vacina contra a Gripe.

Para tanto, a SMS de Três Lagoas orienta as pessoas a levarem consigo a Carteira de Vacinas para que o pessoal da Saúde faça as devidas anotações e verifique quais as vacinas que a pessoa precisa ou não tomar para manter-se atualizada no Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Na oportunidade, as equipes da Saúde estarão também vacinando contra a Raiva todos os cães e gatos, a partir dos 04 meses de idade. Só não podem ser vacinadas as fêmeas prenhes. Para controle, é também importante que os donos de animais de estimação levem consigo a Carteira de Vacinas do cão ou do gato.

HORÁRIOS E LOCAIS DE VACINAÇÃO

As equipes da SMS estarão previamente divulgando os horários e locais de vacinação na Zona Rural, conforme anexo.

No primeiro dia, sexta-feira (02 de outubro), as equipes estarão no Pontal do Faia – Fazenda União, das 8h às 11h; no sábado, dia 03 de outubro, das 08 horas às 10h, as equipes estarão Bar Galpão e em seguida, das 10h30 às 12h, a mesma equipe estará na Ponte do Sucuriú, na casa do senhor Nelson.

Na segunda-feira, 05 de outubro, das 8h às 13h, as equipes estarão na Escola da Fazenda Periquitos; na terça-feira (06 de outubro), das 8h às 11h, na Fazenda Santa Maria, antiga Fazenda Bom Sossego, e também as famílias da Fazenda Ruivinha e no mesmo dia, das 12h às 14h, na Fazenda Senhor Sudário; na quarta-feira (07 de outubro), das 8h às 14h, Escola Antônio Camargo, Vera Cruz.

No dia 08 de outubro, quinta-feira, das 8h às 11h, o pessoal da Saúde estará no Sítio São Pedro, antigo local da Festa de Reis; e no dia 10 de outubro, sábado, das 8h às 10h, a equipe estará atendendo no Bar do Careca e, em seguida, das 11h às 15h, a mesma equipe da Saúde estará na região do Batuíra.

Para encerramento desta campanha, na terça-feira, dia 13 de outubro, das 8h às 13h, as equipes estarão no Distrito de Garcias e na quarta-feira, dia 14 de outubro, o pessoal estará no Distrito Arapuá e no Assentamento 20 de Março, das 8h às 15h.