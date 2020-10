TRêS LAGOAS Campanha de Multivacinação para crianças, jovens e adultos termina na sexta Postos de saúde oferecem vacinas contra poliomielite e sarampo

27 OUT 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) e de Multivacinação encerra na sexta-feira (30), em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre a importância da imunização de crianças de 0 a 5 anos e informa que as doses estão disponíveis em todas as unidades de atenção básica de Saúde.

A ação é realizada de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de vacinação de cada posto de saúde. A campanha iniciou em 5 de outubro e teve como dia “D” de mobilização nacional, dia 17.

As crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite e sarampo. Adolescentes até 14 anos e adultos, dos 20 aos 49 anos de idade, devem aproveitar a oportunidade para atualizar as carteiras de vacina, principalmente no que diz respeito à imunização contra o sarampo e hepatites virais.

É importante que pais ou responsáveis levem as carteiras de vacinação dos filhos para que o profissional da saúde verifique quais vacinas precisam ser aplicadas para atualização.