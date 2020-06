TRêS LAGOAS Campanha de vacinação contra gripe encerra e há doses nos postos de saúde Todos os postos de saúde oferecem doses para a população

30 JUN 2020 - 10h:19 Por Kelly Martins

A campanha de vacinação contra o vírus Influenza termina nesta terça-feira (30), em Três Lagoas. Ainda há doses disponíveis nos postos de saúde da cidade e quem não se imunizou dá tempo para ir até uma das 15 unidades. Para se imunizar contra gripe, basta levar o cartão de vacina e um documento com foto.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que mais 51 mil moradores já estão protegidos contra os vírus Influenza A H1N1 e H3N2 e contra o Influenza B. O objetivo é proteger a população e atingir a cobertura de 90%, meta da iniciativa. No entanto alguns grupos prioritários estão com o índice de vacinação abaixo da média, como as crianças de 6 meses a 4 anos de idade e mulheres grávidas.

A vacina não previne contra a Covid-19, mas ajuda a combater outros importantes vírus que passam a circular principalmente nesta época do ano.