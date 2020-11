IMUNIZAÇÃO Campanha de vacinação da poliomielite tem baixo índice e é prorrogada em Três Lagoas Mais de três mil crianças ainda precisam ser vacinadas contra paralisia infantil

4 NOV 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

A adesão para a vacina contra a poliomielite foi abaixo do esperado, em Três Lagoas. A campanha de vacinação encerrou no dia 30 de outubro e apenas 42% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas. A meta era atingir 95% desse público na cidade.

Por conta do baixo índice de cobertura vacinal, as doses contra a paralisia infantil vão continuar sendo oferecidas em todas as Unidades Básicas de Saúde até o final do mês de novembro. A meta estimada pelo Ministério da Saúde é que sejam imunizadas 6.759 crianças, de 1 a 4 anos, contra a poliomielite. No entanto, foram aplicadas 2.852 doses até o momento, ou seja, mais de três mil crianças ainda precisam ser imunizadas.

A campanha contra a polio foi realizada paralela à campanha de multivacinação, onde doses de outras vacinas também são oferecidas a população. E mesmo assim, algumas delas tiveram baixas procura. Contra o sarampo, foram aplicadas 5.834 doses da vacina. A meta era 50 mil doses e o público alvo envolve adultos, de 20 a 49 anos, além de crianças.