BORA Campanha do Grupo RCN desperta otimismo e confiança para os negócios Iniciativa será desenvolvida em rádios, Jornal do Povo, outdoors, indoors e na TVC HD até dia 15 de maio em todo o Estado

15 FEV 2020 - 07h:00 Por Valdecir Cremon

Obter resultados positivos em qualquer tipo de negócio ou iniciativa depende, basicamente, de dois fatores: investimento com aproveitamento de oportunidades e otimismo. Estas são as bases de uma campanha lançada, hoje, pelo Grupo RCN de Comunicação. O “Bora” é uma iniciativa de engajamento de empresários, autoridades, trabalhadores e a população em geral em uma série de ações que estimulam o desenvolvimento e confiança em bons resultados. Na economia, os números mostram que o país vive um momento diferente, com possibilidade de retomada do crescimento e reversão dos episódios de crise.

Dados da economia revelam a possibilidade de melhor combate ao desemprego, melhora da balança comercial, investimentos externos e oportunidades de crescimento com a desburocratização, redução de tributos e financiamento, etc.

É certo que ainda há muita coisa a ser feita. Contudo, o início já foi dado.

Por isso, a partir desta edição, o Jornal do Povo e todos os veículos de comunicação do Grupo RCN incentivam o público a aderir à campanha. “Bora...” Complete a frase com sugestões publicadas na página oito ou crie uma. A ideia é fazer empresários e líderes da sociedade adotarem a proposta de que é possível “fazer as coisas funcionarem” a partir de incentivo e de uma dose de otimismo.

A campanha foi dividida em dois momentos. O primeiro foi a apresentação dos resultados do Grupo RCN em 2019 aos seus profissionais de todas as áreas. “Agora é a hora de provocar esse transbordamento na sociedade”, disse o diretor executivo do Grupo, Estêvão Congro.

Até o dia 15 de maio, milhares de mensagens serão transmitidas pelas rádios, na TVC HD - Canal 13.1, outdoors, indoors, no Jornal do Povo e na internet, por meio do portal JPNews e das redes sociais do Grupo RCN.

“Nosso convite é que você se engaje. Isso vai contagiar e bons resultados surgirão”, finaliza Estêvão.