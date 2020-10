ELEIÇÕES Campanha eleitoral não terá comícios presenciais e passeatas Campanha eleitoral em Três Lagoas segue tímida e sem cabos eleitorais e candidatos nas ruas

10 OUT 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

Nas eleições deste ano, em Três Lagoas, não haverá a realização de comícios presenciais e passeatas na campanha eleitoral.

A decisão foi tomada após reunião entre o promotor de Justiça, Luciano Anechini Lara Leite, com os representantes de todos os partidos e candidatos que concorrem às eleições de 2020 nos municípios de Selvíria e Três Lagoas.

Durante a reunião, os representantes de Selvíria também optaram pela não realização de “bandeiraços”, evitando assim que, em tempos de pandemia, haja aglomerações nas esquinas.

Já em Três Lagoas não teve consenso sobre a prática do “bandeiraço”, apenas um partido insistiu por mantê-lo, os demais afirmaram não utilizar esta modalidade de divulgação.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado entre o MP e representantes de partidos para o cumprimento do acordo.

A campanha eleitoral em Três Lagoas está tímida, quase não se vê candidatos e cabos eleitorais nas ruas pedindo votos.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou nesta sexta-feira (9), e vai até 12 de novembro. O primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro.

A propaganda para prefeito no rádio e TV é das 6h às 6h10, de segunda a sábado, e das 11h às 11h10. No rádio, das 12h às 12h10, e na TV das 19h30 às 19h 40.

Em Três Lagoas, a propaganda no rádio e TV foi aberta pelo candidato Ângelo Guerreiro (PSDB). O segundo que deveria apresentar as propostas seria o candidato do Avante, Divino Lajes, depois foi Renée Venâncio, do PL, seguido por Sebastião Neto, do Solidariedade, na sequência seria o candidato do PSL, Ênio de Souza, e por último foi a vez de Fabrício Venturoli, do Republicanos.