ELEIÇÕES 2020 Campanha eleitoral segue 'fria' em Três Lagoas Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

17 OUT 2020 - 07h:16 Por Redação

LIBEROU

Depois de algumas críticas, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 autorizou a liberação de funcionamento de todas as lojas do Shopping Popular com aumento do número de clientes no seu interior de 30 para 50 pessoas. Além disso, autorizou o funcionamento simultâneo de todas a lojas do Shopping Popular, desde que respeitadas todas as medidas de biossegurança destinadas a evitar a aglomeração de pessoas em sua área interna.

LIBEROU 2

O comitê autorizou também os idosos até os 70 anos para trabalhar na feira livre.

PREVISÃO

Segundo fontes ligadas a área econômica do Estado, a previsão é de que nos próximos dias, a Eldorado Brasil possa anunciar o projeto de expansão da fábrica em Três Lagoas. Vamos aguardar e torcer para que esse projeto saia do papel!

ANALISE

O município de Bataguassu teve sua primeira candidatura a prefeito deferida pelo TRE-MS. O ex- deputado Akira Otsubo, candidato pelo MDB, é o primeiro nome aprovado. O outro candidato na corrida pela prefeitura, Dennis Thomazini, do PSDB, ainda está esperando o julgamento da Justiça Eleitoral. Já os sete candidatos a prefeito de Três Lagoas aguardam o deferimento de registros.

FRIA

A campanha eleitoral em Três Lagoas segue fria. Com a presença de poucos candidatos nas ruas e sem muitos eleitores saberem quais são, principalmente em relação dos 295 postulantes ao Legislativo. Para alguns, essa eleição não terá muita novidade em relação a renovação.