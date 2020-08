SAúDE Campanha imuniza adultos contra o sarampo em Três Lagoas Público alvo desta etapa são adultos de 20 a 49 anos de idade

10 AGO 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Já começou a quarta etapa de vacinação contra o sarampo em Três Lagoas. Quem recebe a vacina dessa doença também fica protegido contra a caxumba e a rubéola. A campanha segue até o final deste mês e não precisa fazer agendamento na unidade de saúde.

De acordo com a coordenadora do setor de imunização, o público alvo desta etapa são adultos de 20 a 49 anos de idade. A população de pessoas com esta faixa etária é estimada em 50 mil pessoas.

A transmissão do sarampo ocorre da mesma forma como com qualquer outro vírus, ou seja, ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.

Somente neste ano, o país já soma 5.642 casos de sarampo em 21 estados, inclusive em Mato Grosso do Sul.