SOLIDARIEDADE Campanha 'Papai Noel dos Correios' é prorrogada Cartinhas de crianças podem ser adotadas até o dia 18 de dezembro

14 DEZ 2020 - 07h:15 Por Kelly Martins

A campanha “Papai Noel dos Correios 2020” foi prorrogada. O prazo para adotar uma cartinha e doar o presente vai até o dia 18 de dezembro. Antes, a data encerrava nesta segunda-feira (14). Até o momento, apenas 32 cartinhas foram adotadas. Diferente dos anos anteriores, em 2020, a campanha é 100% online e digital, por meio de um blog (blognoel.correios.com.br).

Na página, há informações sobre como se tornar um “padrinho” e de que forma é possível enviar o presente.

O prazo de envio de cartinhas pelas crianças encerrou no dia 4 de dezembro. Em Três Lagoas, mais de 300 pedidos ao Papai Noel foram enviados pela internet, por meio do blog da campanha.

Estão participando crianças de até 10 anos de idade e estudantes de escolas públicas escolhidas pela secretaria de Educação, matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e também crianças acolhidas em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos parceiros.

Para adotar, basta acessar o blog da campanha, clicar em “Seja você Noel” e seguir os passos. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos presentes.



Em Três Lagoas, a entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na agência dos Correios, na rua Paranaíba, no Centro. É importante manter a atenção aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras e distanciamento, para evitar aglomerações. Os pedidos das crianças são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados, roupas e até materiais escolares.