Campanha para escolher nome do mascote

28 NOV 2020 - 16h:23 Por Fernando Moraes

Engana-se quem pensa que “o rádio não tem imagem”, porque hoje o rádio tem cor, tem imagem, tem vida! Pelo menos é assim no Grupo RCN de Comunicação.

Direto dos seus modernos estúdios, a Band FM já transmite Lives interativas do seu conteúdo multiplataforma, e agora a rádio sai dos estúdios e ganha as ruas com o seu novo mascote.

Esse novo “integrante” da equipe Band FM 93,3 fará parte das ações externas da emissora, além de interagir com os locutores ao longo da programação. Segundo o diretor de arte e cartunista Ricardo Mayeda, responsável pela criação da mascote “como o visual aprovado ficou bem futurista, com aspectos de um super-herói, resolvemos dramatizar uma história para que o nosso personagem seja vivo. Já que vários heróis vieram de outros planetas para a Terra, nosso mascote segue esse roteiro, por isso a necessidade de escolher um ‘nome terráqueo’ para ele” brinca Mayeda.

Para ajudar a emissora a escolher um nome para sua mascote, basta acessar as redes sociais da emissora. O resultado será divulgado ao vivo na emissora na próxima sexta (4) as 18h.