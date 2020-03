UMA FORÇA! Campanha ‘turbina’ entregas delivery Motoboys e empresas que apostaram nas entregas em domicílio podem ter o telefone divulgados pelas rádios

30 MAR 2020 - 14h:30 Por Valdecir Cremon

Os modelos de negócios entrarão em profunda reformulação com o avanço do novo coronavírus em todo o mundo. As formas de relacionamento entre fornecedor e consumidor foram alteradas substancialmente após a limitação da circulação de pessoas nas ruas - o chamado isolamento social, destinado a combater a proliferação da Covid-19

Por conta disso, o Grupo RCN de Comunicação também alterou seu relacionamento com os ouvintes, especialmente com os que trabalham com entregas em domicílio.

Desde esta quinta-feira (26), os motoboys e empresas que apostaram na modalidade de trabalho podem ter o telefone e o produto que vendem ou entregam divulgados pelas rádios do grupo em Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba, além da TVC HD - Canal 13.1.

Para isso, basta enviar uma mensagem com os dados para os telefones com o aplicativo WhatsApp de cada emissora. “Seu número de delivery na faixa”, é um dos slogans da promoção.

O zap da Cultura FM Aparecida do Taboado é 9 9284-6707. O número da rádio de Paranaíba é 9 9272-4655 e o da Cultura FM e TVC, de Três Lagoas, é 9 9984-0163.



TANQUE CHEIO

Foi realizado ontem mais um sorteio da promoção “Seu tanque 100% cheio”, realizado em parceria com o Posto Paraty, de Três Lagoas.

A ganhadora do prêmio foi a ouvinte Silvana Costa, que se inscreveu no início do mês. Durante a próxima semana ela poderá encher o tanque de um veículo de sua preferência, de graça.

A ganhadora da promoção, no mês passado, foi Elizandra Ortega.