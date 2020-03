BORA!? Campanha visa levar otimismo ao cenário econômico O “contágio” da campanha é buscado de diversas maneiras, com peças de divulgação em emissoras de rádio, pelo Jornal do Povo, na TVC - HD e no portal JPNews, além de todas as redes sociais do Grupo RCN

7 MAR 2020 - 08h:18 Por Gisele Mendes

Eles aderiram: Da esquerda para a direita, Sara, Júnior e Daniele - Leandro Elias/JP Com o objetivo de alcançar índices positivos de crescimento e de buscar novas oportunidades do mercado, o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha “Bora!?”. De acordo com o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o objetivo é incentivar empresários e o público em geral a aproveitarem “um novo momento” da economia nacional. “A ideia é afugentar o pessimismo que tomou conta de grande parte das pessoas, nos últimos anos, e promover mais o positivismo. Só assim, com ânimo e disposição, será possível aproveitar uma chance a mais de crescer”, disse. O “contágio” da campanha é buscado de diversas maneiras, com peças de divulgação em emissoras de rádio, pelo Jornal do Povo, na TVC - HD e no portal JPNews, além de todas as redes sociais do Grupo RCN. Estêvão classifica a divulgação da proposta como um “transbordamento”. Até maio, empresários e formadores de opinião serrão entrevistados para falar das suas maneiras de buscar o desenvolvimento. Nesta semana, os entrevistados foram o coordenador de marketing do Shopping Três Lagoas, Junior Mor, a Sara, da Fast Smart e a Daniele, da Cafeteria Cheirin Bão. Para Júnior, “Bora” para o Shopping Três Lagoas é segurança, praça de alimentação de qualidade, ambiente agradável e diversão para as crianças. “Bora aproveitar para visitar grandes lojas e marcas renomadas”, disse. Sara destacou também que a empresa aderiu a campanha Bora. Para ela, o Bora significa bom atendimento, preço justo e qualidade na prestação de serviço. “Bora aproveitar o que temos de melhor?”, disse. A Fast Smart fica no Shopping Três Lagoas. Daniele, da Cafeteria Cherim Bão, convida a todos a aderirem o Bora!? “Bora pensar positivo, Bora aproveitar também para comer o melhor pão de queijo. Você vai se sentir como se estivesse em Minas. Bora aproveitar”, salientou. A Cafeteria Cherim Bão fica no Shopping Três Lagoas. No andamento da campanha, empresários de outros setores serão ouvidos para disparo de mensagens de incentivo ao desenvolvimento. Na sequência, trabalhadores em geral e autoridades terão vez de se unir a uma campanha de incentivo.

