TRêS LAGOAS Campus 2 da UFMS terá novo prédio Serão aproximadamente 3,2 mil metros quadrados de área construída

10 AGO 2020 - 14h:05 Por Ana Cristina Santos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai abrir licitação para a contratação de empresa interessada em construir um novo prédio no Campus 2 da instituição em Três Lagoas.

De acordo com a universidade, dia 20 de agosto será reaberto o processo licitatório para contratar empresa especializada em obras de engenharia com o objetivo de construir o prédio multiuso e também uma guarita. No processo será adotada a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações – RDC

Serão aproximadamente 3,2 mil metros quadrados de área construída, contendo, além do térreo, outros dois pavimentos com: salas de aula, de grupos de estudo e de professores, secretaria acadêmica/recepção, banheiros, sala técnica, depósito, anfiteatro e laboratórios.

De acordo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, Augusto Malheiros, a construção das duas novas estruturas será realizada, observando a política de utilização dos espaços.

Podem participar empresas especializadas em obras e serviços de engenharia que estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).

A reabertura está programada para às 9h30 (horário de Brasília), no Comprasnet/Portal de Compras Governamentais: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital com todas as informações e os projetos