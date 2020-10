PODE ISSO? Candidato a prefeito milionário recebe auxílio emergencial Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

10 OUT 2020 - 06h:30 Por Redação

CRIATIVIDADE

Três Lagoas tem 295 candidatos a vereador nas eleições deste ano. Alguns têm nomes folclóricos para atrair atenção do eleitor. Entre eles estão: Homem Aranha do Semáforo, Garra de Tigre, Jacaré, Maisena, Amendoim, Tiãozinho do Ovo, Xerife, Paixão da Saúde, Eliane Dona Onça, entre outros.

ATÍPICA

A campanha eleitoral em Três Lagoas, bem como em outras cidades do país, realmente está atípica. Candidatos ou cabos eleitorais quase não são vistos pelas ruas. A pandemia da Covid-19 também alterou o cenário político.

AUXÍLIO

Em Mato Grosso do Sul, 1.555 candidatos tiveram o nome inserido no cadastro do auxílio emergencial, concedido pelo governo Federal em decorrência da crise econômica advinda da pandemia de covid-19. Em Três Lagoas, por exemplo, o empresário Divino Lajes, do Avante, apesar de ter um patrimônio de R$ 1,4 milhão recebeu auxílio emergencial em julho e agosto. Ao justificar, Divino, disse que neste período passou por dificuldades.

PROPAGANDA

E a propagando no rádio e TV começou nesta sexta-feira. Em Três Lagoas, alguns candidatos não conseguiram concluir a tempo o plano de mídia. Pelo tempo ser curto, é preciso economizar nas palavras.

PROPOSTAS

Analisando algumas propostas de candidatos, o que não falta é imaginação para alguns. Em Campo Grande, por exemplo, tem candidato que prometeu acabar com a dengue e até criar TV pública. Vai vendo!!