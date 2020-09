ELEIÇÕES 2020 Candidato Fake News! Vídeo publicado nas redes sociais pelo candidato Fabrício Venturoli é fake news!

16 SET 2020 - 07h:11 Por Redação

É FAKE NEWS!

O candidato a prefeito Fabrício Venturoli (Republicanos) acaba de produzir a primeira fake news da campanha eleitoral, ao dizer que estava sendo discriminado pelo Grupo RCN. Reclamou de não ter sido postada sua entrevista no JPNews quando o link para a entrevista estava anexo à matéria de sua entrevista, portanto à disposição dos leitores do site no mesmo local da notícia sobre a entrevista. Era uma vantagem, pois tanto o texto, quanto o vídeo, estavam juntos podendo mais facilmente serem acessados.

Apesar de questionar o "sumiço" da entrevista, a mesma foi compartilhada por ele mesmo em sua página no Facebook no dia 21 de agosto, e enviado o link do vídeo ao coordenador de campanha no mesmo dia da entrevista.

É FATO!

O candidato a prefeito Frabrício Venturoli (Republicanos), perde até para a margem de erro na pesquisa de intenção de votos. Segundo levantamento IPR/Grupo RCN, realizada nos dias 13 e 14 de agosto e registrado no TRE sob o número MS05559/2020, ele tem 0,66% das intenções espontâneas de voto e, na pesquisa estimulada tem 2,62%, chegando a 3,61% num segundo cenário. A margem de erro da pesquisa é de 5,6%.