ELEIÇÕES 2020 Candidatos a prefeito de Três Lagoas gastaram R$ 353,3 mil Dos sete candidatos a prefeito, quatro já tiveram gastos com a campanha

26 OUT 2020 - 15h:30 Por Ana Cristina Santos

A campanha eleitoral dos candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano apresentou um gasto de R$ 353,3 mil.

Dos sete candidatos a prefeito, quatro já tiveram gastos com a campanha. Três não apresentaram gastos. Os dados constam no DivulgaCand (Divulgação de Candidatura), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato à reeleição Ângelo Guerreiro (PSDB) foi o que apresentou maior gastos até o momento. A campanha dele já consumiu R$ 262,8 mil. A maior parte dos gastos foi com a produção de programas de rádio e TV, totalizando R$ 150 mil.

A campanha do candidato do Republicanos, Fabrício Venturolli, apresentou gastos até agora de R$ 51,4 mil.A maior parte com serviço de propaganda e marketing.

O candidato do PL, Renée Venâncio, gastou até agora, R$32, 5 mil. A maior parte com serviços jurídicos e contábeis.

Sebastião Neto, do Solidariedade, gastou R$ 6,5 mil com a campanha de candidatos a vereador do partido.

A candidato do PSOl Kaelly Virginia Saraiva (PSOL), embora tenha recebido R$ 22 mil do partido, ainda não apresentou gastos de campanha. O candidato do PSL, que recebeu R$ 700 de doação também não apresentou gastos, e o candidato do Avante, Divino de Freitas, não recebeu e não gastou nada.