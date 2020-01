DIA DO COMPOSITOR Cantor Léo Lopes conta sobre carreira e inspirações para compor Músico esteve presente em comemoração ao ‘Dia Mundial do Compositor’

15 JAN 2020 - 13h:53 Por Steffany Pincela

Em alusão ao “Dia Mundial do Compositor”, comemorado no dia 15 de janeiro, o programa “A Casa é Sua” desta quarta-feira (15) recebeu o cantor e compositor Léo Lopes, que contou sobre sua carreira e sobre as inspirações para compor.

