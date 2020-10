OPORTUNIDADE Capes oferece vagas em cursos gratuitos para professores Cursos também poderão ser realizados por alunos de licenciatura

16 OUT 2020 - 12h:00 Por Caroline Vicente

A coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e ministrados à distância, está oferecendo cinco cursos gratuitos para professores da educação básica e alunos de licenciatura de todo país.

Esses cursos irão dar apoio e preparar profissionais da educação básica para que utilizem plataformas digitais em suas aulas, seja em atividades remotas ou presenciais.

Ao todo, são 300 mil vagas para os seguintes cursos: Como Produzir Videoaulas (25h); Mediação em Ensino à Distância (30h); Desenho Didático para o Ensino online (50h); Multimeios em Educação (60h) e Psicologia na Educação (60h).

O estímulo do uso de plataformas online em salas de aula e à produção de materiais audiovisuais faz parte da estratégia de capacitação dos educadores, ressalta o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

As inscrições começaram ontem (15) e estarão disponíveis pelos próximos 30 dias, ou enquanto durarem as vagas. Faça sua inscrição através do link https://eskadauema.com/theme/olm/catalog.php?category=21.