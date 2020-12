MASCOTE ‘Capitão Band’ é o novo mascote da Band FM Capitão Band foi o nome escolhido pelos internautas em enquete

7 DEZ 2020 - 09h:00 Por Fernando Moraes

O que seria mais uma ação de marketing do Grupo RCN de Comunicação, passou a fazer parte do imaginário de crianças, se tornou assunto das redes sociais e foi até capa do Tudo Rádio, o principal site especializado em rádio no Brasil. Devido ao visual futurista semelhante a um super-herói, foi criada uma história fictícia para apresentar o mascote da Band FM, que teria vindo de outro planeta e necessitaria então, de um nome terráqueo.

“O mascote da Band é a personificação da mais tradicional emissora FM de Três Lagoas, então escolher um nome para ele é uma tarefa difícil! Por isso, resolvemos pedir uma ajuda para a nossa audiência, assim fica mais democrático” explica Beto Silva, um dos locutores da Band FM. Foi feita uma postagem nas redes sociais da Band FM 93.3 com algumas sugestões de nomes. Com uma semana de prazo para a votação, Capitão Sintonia e Super Band ficaram empatados com 9% dos votos, Laranjito conquistou 20% dos votos, Super Bandinho 30% e Capitão Band foi o nome escolhido com 32% dos votos.

Para saber mais sobre o Capitão Band e concorrer a prêmios e promoções que segundo ele "são de outro planeta"