SEXO SEGURO Carnaval terá distribuição de 30 mil camisinhas em Três Lagoas Camisinha é entregue gratuitamente

17 FEV 2020 - 06h:45 Por Tatiane Simon

O Carnaval, em Três Lagoas, neste ano, haverá a distribuição de 30 mil preservativos femininos e masculinos, além de géis lubrificantes à base de água. A ação é do Departamento IST/Aids, ligado à Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o enfermeiro do departamento, Jessé Milanez, o setor já possui as camisinhas em estoque. Nesta quinta-feira (13) o governo do Estado autorizou o repasse de 1 milhão de preservativos para o interior. “Durante as festividades realizaremos ações preventivas em boates e também no Carnaval da prefeitura, como a testagem rápida”, complementa.

A quantidade de preservativos é 20% maior que a que foi entregue no Carnaval passado.

Casos

Três Lagoas segue o perfil epidemiológico nacional quando o assunto é HIV. Pessoas de 15 a 29 anos são mais infectadas. A maioria do sexo masculino. Foram 109 novos casos de HIV em 2019 e mais de 100 casos de sífilis. “O tratamento contra o HIV é de graça e muito eficaz. Infelizmente, isso tranquiliza a população que já não teme mais à doença e acabam praticando sexo desprotegido”, avalia o enfermeiro do departamento IST/Aids.