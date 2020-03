TRêS LAGOAS Carnê do IPTU pode ser obtido pela internet; desconto à vista é de 20% Correios deverão entregar mais de 71 mil carnês de IPTU em Três Lagoas

5 MAR 2020 - 14h:40 Por Kelly Martins

Os contribuintes que ainda não receberam os carnês do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano), em Três Lagoas, podem emitir a guia de pagamento pela internet, no site da prefeitura. De acordo com o Departamento de Administração Tributária, 71.600 carnês foram emitidos e deverão ser entregues a população pelos Correios. Porém, poderá ocorrer atraso, segundo a pasta.

“Os Correios estão entregando, mas possivelmente algumas pessoas podem não receber no prazo. Então é importante recorrer ao meio eletrônico (site prefeitura) afim de evitar futuros desgastes”, disse o diretor técnico e de receita, Emerson Paulo Barbosa.

O documento também poderá ser retirado pelo contribuinte no Departamento de Administração Tributária a partir de 10 de março. O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU à vista até o dia 20 de março terá desconto de 20% sob o valor lançado para o exercício de 2020. Se optar pelo pagamento a prazo, o número de parcelas se limitará a dez com vencimentos nos dias 20 de março a dezembro, salvo os meses de junho, setembro e dezembro que cairão nos dias 22 e 21 respectivamente.

Outras informações podem ser obtidas nos telefones (67) 3929-1120 ou 67 3929-1123.