ACIDENTE Carreta carregada com paletes tomba na BR-262, em Três Lagoa A vítima ficou presa dentro do veículo e foi preciso ser socorrida pelos bombeiros

21 OUT 2020 - 17h:00 Por Israel Espíndola

O acidente aconteceu no quilômetro 21 da BR-262, em Três Lagoas. Quando uma carreta carregada de paletas tombou na manhã desta quarta-feira (21). O motorista do veículo ficou preso dentro do caminhão e foi preciso ser socorrido pelos militares dos bombeiros do 5º GBM (Grupamento do Corpo de Bombeiros), de Três Lagoas.

De acordo com informações dos militares do Corpo de Bombeiros, a vítima disse ter ocorrido um balanço na carga no momento de fazer a curva. A carreta perdeu estabilidade e acabou tombando em matagal às margens da pista. O veículo ficou danificado e a carga espalhada no chão.

O motorista teve escoriações e reclamava de dores na perna esquerda. Ele foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.