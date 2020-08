PERIGO Carreta carregada de gás tomba na BR 262 em Água Clara O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas atendeu a ocorrência

31 JUL 2020 - 20h:37 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, atendeu um tombamento de uma carreta tanque no final da tarde desta sexta-feira (31), na rotatória da rodovia BR 262, no município de Água Clara.

O motorista da carreta não se feriu, o veículo transportava aproximadamente 28 mil litros de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) quando tombou na rotatória de acesso entre o perímetro urbano da cidade, com a rodovia BR 262 no sentido Três Lagoas.

Não houve vazamento do material inflamável, os militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, junto com a PRF(Polícia Rodoviária Federal) acompanharam a remoção do veículo e da carga.