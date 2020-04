INCÊNDIO Carreta pega fogo e cavalo mecânico é destruído em incêndio O caminhão transportava papel e a carga não foi atingida

22 ABR 2020 - 21h:50 Por Alfredo Neto

Um motorista de caminhão de 54 anos de idade passou um susto ao ter a carreta bitrem que dirigia destruída em um incêndio na noite desta quarta-feira (22) na rodovia BR 262, KM11 anel viário de Três Lagoas.

O motorista contou que ouviu um barulho de explosão na parte do motor e estacionou o veículo, após parar o caminhão o cabina da carreta foi tomada pelo fogo.

O motorista conseguiu sair do veículo que foi tomado pelo fogo, motoristas que passavam pelo local tentaram ajudar com extintores, mas as chamas tomaram proporções gigantescas.

O incêndio só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram apenas o cavalo mecânico.

A carreta estava carregada com 30 mil quilos de papel que seria levado para Santos-SP, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve presente no local e controlou o tráfego até a chegada de um guincho para rebocar o veículo, um agente da seguradora da carga e do caminhão também esteve presente no local.