TOMBAMENTO Carreta tomba na rodovia BR 262 em Três Lagoas Corpo de Bombeiros não precisou intervir, felizmente vítima se feriu levemente

11 MAI 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um motorista de caminhão ficou levemente ferido após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira (11) na rodovia BR 262, em Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros não explicou as causas do tombamento, apenas que o motorista não teve ferimentos e que o mesmo recusou atendimento médico.

Após o atendimento no local, os militares do Corpo de Bombeiros retornaram para à área urbana e registraram um boletim de atendimento, a Polícia Rodoviária Federal foi informado do acidente sem vítimas, a rodovia não precisou ser fechada.