TOMBAMENTO Carreta carregada de eucalipto tomba em estrada vicinal O acidente foi em uma estrada vicinal próximo a BR 158

29 FEV 2020 - 22h:47 Por Alfredo Neto

Uma carreta tri-trem utilizada no transporte de eucalipto tombou na tarde deste sábado (29) em uma estrada vicinal, próximo da BR 158, estrada que liga Três Lagoas à Brasilândia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, os militares informaram que não houve vítimas.

Após perder o controle do veículo e tombar o caminhão, o motorista saiu do veículo sem nenhum ferimento.

As causas do acidente serão apuradas pela empresa tomadora do serviço, por se tratar de uma área particular. Após o apoio, a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou para à área urbuna.