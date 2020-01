TRÂNSITO Carro atravessa avenida e bate em moto com duas pessoas Uma das vítimas estava com suspeita de fratura em braço e perna

21 JAN 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Dois homens ficaram feridos após sofrerem um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21), na avenida Eloy Chaves, cruzamento com a rua Bom Jesus da Lapa, no bairro Lapa em Três Lagoas.

As duas vítimas do sexo masculino - um de 29 e outro de 21 anos - estavam de moto na avenida Eloy Chaves, no sentido bairro-centro, quando foram atingidos por um carro, que atravessou a avenida pela rua Bom Jesus da Lapa.

A vítima de 21 anos foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Auxiliadora com dores no braço e perna esquerda. aparentando fratura.

O homem de 29 anos teve escoriações nas pernas e braços e foi levado pelo Samu para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Polícia Militar e os agentes de trânsito do município registraram a ocorrência.