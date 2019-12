BR - 262 Carro bate em caminhão e quatro pessoas são resgatadas O acidente acontecu no KM 48 da rodovia BR 262 na tarde deste domingo

23 DEZ 2019 - 06h:13 Por Alfredo Neto

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na tarde deste domingo (22) na rodovia BR-262 próximo ao Arapuá, em Três Lagoas.

As quatro pessoas feridas estavam no carro que seguia no sentido Campo Grande-Três Lagoas, todos estavam conscientes e orientados e foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro foram levados para o hospital Auxiliadora. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para o registro da ocorrência, de acordo com a PRF, o carro seguia sentido Três Lagoas e o motorista do carro teria cochilado no volante invadido a pista contrária, vindo a colidir lateralmente no caminhão.

Como o impacto o carro saiu da pista parando no acostamento da pista contrário (sentido Campo Grande). Apesar da gravidade do acidente felizmente ninguém teve ferimentos graves.