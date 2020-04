ACIDENTE Carro bate em moto e deixa piloto ferido Motociclista ficou ferido após ser atingido por carro

10 ABR 2020 - 14h:20 Por Alfredo Neto

Um homem de 23 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (10) na rua Taufic Fahan, bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A vítima que estava na moto sofreu uma fratura no ombro direito e várias escoriações pelo corpo, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e resgatou a vítima que estava consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora.

A vítima relatou que o carro invadiu sua frente, mesmo freando a moto, a vítima foi atingida pelo carro, com a batida o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do carro sofrendo lesões no rosto, braços e ombro.

O motorista do carro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, a PM informou que o motorista do carro não é habilitado, o motorista do carro contou que o piloto da moto estava empinando e ao perceber a aproximação da moto tentou desviar indo para o lado contrário da pista, mas o motociclista foi para o mesmo lado acontecendo a batida.