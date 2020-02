PARE Carro capota após colisão em cruzamento O acidente deixou duas vítimas feridas levemente

28 FEV 2020 - 13h:24 Por Alfredo Neto

Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas feridas levemente na tarde desta sexta-feira (28) na rua Michel Thomé, cruzamento com a rua Elmano Soares, no bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

Com a força do impacto, um dos carros capotou e o motorista, um homem de 31 anos sofreu uma possível fratura no braço esquerdo. O motorista do carro usava cinto de segurança estava consciente, orientado, e foi levado para o Hospital Auxiliadora pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A condutora do utilitário, uma mulher de 54 anos entrou em choque devido o nervosismo, e precisou de auxílio de populares.

A Polícia Militar informou que o homem de 31 anos, seguia pela rua Michel Thomé, sentido avenida Antônio Trajano quando foi atingido lateralmente pelo utilitário que seguia pela rua Elmano Soares, no sentido Rodoviária.

O cruzamento é preferencial para que segue no sentido avenida Antônio Trajano dos Santos, para a avenida Eloy Chaves, e a condutora do utilitário não teria respeitado a sinalização de pare existente no local.