Carro capota na rodovia BR 158 e deixa três feridos

2 MAR 2020 - 09h:30 Por Alfredo Neto

Três pessoas ficaram feridas após um capotamento de carro na manhã desta segunda-feira (2) na rodovia BR 158 próximo ao antigo Frigorifico em Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros não informou os motivos do capotamento, apenas que dentro do veículo haviam três ocupantes e que entre elas uma e PND (Pessoa com Necessidades Especiais).

Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma ambulância particular da Leituga Saúde socorreram as vítimas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), conscientes e orientadas.