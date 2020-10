TRÂNSITO Carro colide em árvore para evitar colisão com moto Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da via

31 OUT 2020 - 11h:39 Por Alfredo Neto

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (31), o acidente aconteceu na rua Eurídice Chagas Cruz, cruzamento com a avenida Filinto Miller, bairro Interlagos, zona Oeste de Três Lagoas.

O acidente envolveu um utilitário e uma moto, ambos os veículos seguiam no sentido Interlagos, no cruzamento com a avenida Filinto Miller, a condutora da moto tentou seguir no sentido Interlagos e acabou sendo fechada pela condutora do utilitário que tentou fazer uma conversão à esquerda, e acessar a avenida no sentido centro.

Ao perceber que iria atropelar a moça que pilotava a motocicleta, virou o veículo no sentido contrário (direita), acabou subindo em uma calçada e batendo o carro contra uma árvore. No veículo havia a condutora e uma passageira, ambas tiveram ferimentos leves ocasionados pelo cinto de segurança e o airbag do veículo que foi acionado com o choque contra a árvore.

A mulher que pilotava a moto sofreu uma queda, tendo escoriações na perna direita. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o Corpo de Bombeiros, não precisaram ser chamados. A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.