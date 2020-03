FRONTEIRA Carro com placas de Três Lagoas é apreendido com drogas A apreensão foi em Rio Brilhante Sul do estado

3 MAR 2020 - 15h:45 Por Alfredo Neto

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem, um veículo VW Gol prata com placas de Três Lagoas (MS), carregado com 62 pacotes de Skank com peso total de 16,3 quilos.

A apreensão ocorreu em virtude da Operação Hórus da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os policiais militares do DOF patrulhavam uma estrada vicinal, na região de Rio Brilhante (MS), quando deram ordem de parada ao veículo Gol. Mesmo com a utilização de sinais sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

Durante o acompanhamento tático, por cerca de cinco quilômetros, os policiais localizaram o veículo abandonado às margens da estrada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).