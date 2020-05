ACIDENTE Carro é arrastado por caminhão na rodovia BR-158 Uma ultrapassagem teria sido as causas do acidente

8 MAI 2020 - 18h:35 Por Alfredo Neto

Um homem de 40 anos foi socorrido com ferimentos leves após uma colisão entre um carro e um caminhão no início da noite desta sexta-feira (8) na rodovia BR 158, no trevo de acesso ao bairro Montanini, zona Norte de Três Lagoas.

O acidente aconteceu no sentido Selvíria- Três Lagoas, informações de testemunhas são de que após a alça de retorno da rodovia, o motorista do carro que transportava aproximadamente quatro trabalhadores de uma fábrica de Celulose e Papel para Três Lagoas, teria tentado ultrapassar um caminhão.

Após inciado a ultrapassagem, ocorreu uma colisão lateral entre os veículos, o carro rodou na pista e foi parar na frente do caminhão. O carro com os ocupantes foi arrastado por aproximadamente 30 metros.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou um dos passageiros do carro, um homem de aproximadamente 40 anos que estava no banco de trás do carro. A vítima teve ferimentos leves e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), os demais ocupantes do carro e do caminhão não se feriram.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para fazer o registro da ocorrência.